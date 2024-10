Pedelec-Fahrer wird von Auto erfasst und leicht verletzt

In Illertissen ist am Donnerstag ein Pedelec-Fahrer von einem Auto erfasst worden. Am Nachmittag fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ulmer Straße in südliche Richtung. An der Einmündung zur Adolf-Kempter-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers, welcher auf dem Fahrradstreifen ebenfalls nach Süden unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich, auch weil der Mann einen Fahrradhelm trug, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)