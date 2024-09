Polizei erwischt illegale Prostituierte in Illertissen

Die Polizei ermittelt gegen 35 Jahre alte Frau aus China. Sie soll sich illegal in Deutschland aufgehalten haben und verbotenerweise der Prostitution nachgegangen sein. Tatort ist ein Hotel in Illertissen. Die Stadt ist Brennpunkt der illegalen Prostitution im Landkreis.

Auf einen konkreten Hinweis eines Zeugen hin suchten Beamte der Polizei Illertissen am Dienstag gegen 23.30 Uhr, ein Hotel in Illertissen auf. Der Zeuge hatte zuvor mitgeteilt, dass dort der illegalen Prostitution nachgegangen werde. Nach Eintreffen der Streife verließ ein Freier das von der Frau angemietete Zimmer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 35-jährige Chinesin keine Arbeitserlaubnis hatte, sondern nur ein Touristenvisum besaß. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Aufenthalts und der verbotenen Ausübung der Prostitution ein. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft musste sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen, anschließend wurde die Frau wieder entlassen. (AZ)