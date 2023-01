Polizei sucht nach Zeugin, die Unfallflucht aufdeckt

Eine 67-Jährige touchiert ein geparktes Auto in Illertissen und flüchtet. Eine bislang unbekannte Frau beobachtet den Vorfall. Die Polizei sucht nach der Zeugin.

Eine 67-Jährige hat am Montagnachtmittag gegen 10.30 Uhr einen weißen Peugeot in Illertissen beschädigt und ist dann unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto auf einem Parkplatz in der Apothekerstraße. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Über den Tathergang und das Kennzeichen informierte sie dann kurze Zeit später die Besitzerin des beschädigten Peugeots.

Polizei sucht nach unbekannter Zeugin

Mithilfe dieser Daten konnte die Polizei schnell die Unfallverursacherin aufspüren. Sie behauptete, den Zusammenstoß nicht bemerkt zu haben. Trotz des Auffindens der Unfallverursacherin, suchen die Beamten noch nach der unbekannten Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat. Die Frau wird daher gebeten, sich bei der Dienststelle in Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)