Illertissen

vor 3 Min.

Prima Klima herrscht beim Marktwochenende in Illertissen

Plus "Kraut und Krempel“ und der Öko-Regiomarkt in Illertissen stehen dieses Jahr im Zeichen der Klimawoche. Nur zeitweiser Regen kann die Besucherströme bremsen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Alter Hausrat in Zweitverwertung, Pflanzenwissen, Klimaschutz und mehr Regionalität im Alltag der Menschen: Darum ging es am Wochenende in Illertissen beim Regio-Ökomarkt auf dem Schrannenplatz und dem Kraut- und Krempelmarkt auf der Jungviehweide. Dass die Themen interessieren und zusammenhängen, haben die Besucherströme gezeigt, welche dank kostenlosem Shuttlebus bequem hin und her pendelten. Nach einem Regenschauer am frühen Nachmittag waren die Leute sofort wieder zurück, Veranstalter und Gäste kamen auf ihre Kosten.

Regionalmanager Andreas Probst und Klimaschutzexperte Simon Ziegler der Stadt Illertissen hatten die Idee, ihre weitreichenden Anliegen mit Vorträgen und Aktionen in einer ILE-Klimaschutzwoche zusammenzufassen und die traditionellen Märkte einzubeziehen. Was haben also das deutsche mobile Fahrradmuseum aus Bad Brückenau mit der Freiwilligenagentur des Landkreises gemeinsam, die sich beide am Schrannenplatz präsentierten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen