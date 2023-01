Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Autofahrer verletzt

Eine Fahrradfahrerin kollidiert in Illertissen mit einem Auto. Dabei hat sie ihr Handy in der Hand. Sie wird leicht verletzt.

Eine 28-jährige Radfahrerin ist in Illertissen mit einen Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrrad auf dem Martinsplatz unterwegs und fuhr in Richtung Krankenhausstraße. Einer Zeugenaussage zufolge hielt sie währenddessen ein Smartphone in der Hand. Die Beamten vermuten, dass sie daher einen entgegenkommenden 49-Jährigen zu spät erkannte, der mit seinem Auto in die Weiherstraße abbiegen wollte.

Fahrradfahrerin wird in Illertissen leicht verletzt

Sie kollidierte infolgedessen mit der rechten, hinteren Türe des Autos und wurde dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war bis auf Weiteres aber nicht notwendig. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 500 Euro. Sie ermittelt nun gegen beide Unfallbeteiligte. (AZ)