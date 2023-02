"Rauchwolken" aus einem Dach: Anwohner in Illertissen befürchten ein Feuer

Anwohner in Illertissen alarmieren die Feuerwehr: Aus dem Dach eines Hauses in der Innenstadt scheint Rauch zu dringen. Doch ein Feuer steckt nicht dahinter.

Gegen einen strahlend blauen Himmel sehen auch schwache Dampfwolken gefährlich aus und lassen schon mal an einen Brand denken. So war es auch am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr, als die Feuerwehr Illertissen mit hoher Alarmstufe und deshalb mit einem erweiterten Löschzug in die Hauptstraße gerufen wurde. Dort hatten Anwohner auf der Südseite des Daches bei einem offensichtlich leer stehenden ehemaligen Geschäftshaus scheinbare Rauchwolken entdeckt.

Diese entpuppten sich bei näherem Hinsehen jedoch glücklicherweise als Wasserdampf, der dadurch entstanden war, dass die dünne Schneedecke auf dem Dach unter den Sonnenstrahlen zu schmelzen und zu verdampfen begann. Nach gewissenhafter Kontrolle und der Bestätigung, dass wirklich nur eine optische Täuschung die Ursache war, konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Zur Absicherung der Einsatzstelle und um den Platz für die Löschfahrzeuge freizuhalten, war die Hauptstraße kurzfristig von der Hirschkreuzung bis zum Marktplatz gesperrt worden. Nach einer knappen halben Stunde war der ganze Spuk vorbei. (wis)