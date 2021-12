Illertissen

18:00 Uhr

Rückblick: Diese Menschen haben uns 2021 besonders beeindruckt

Das Jahr 2021 war in der Region nicht nur von Ereignissen geprägt, sondern vor allem von Menschen, die Besonderes erlebt und geleistet haben.

Plus Sie begeistern mit ihren Taten, ihren Ideen oder ihrer Kunst: Persönlichkeiten und Geschichten des Jahres zwischen Vöhringen, Ulm, Illertissen und Babenhausen.

Von Rebekka Jakob

Was bleibt von diesem Jahr 2021? Für viele ist der Blick zurück wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und traurigen Geschehnisse geprägt. Dabei gab es in diesem Jahr auch viel Gutes und Hoffnungsvolles zu erzählen. Immer dann nämlich, wenn Menschen aus der Region durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Fähigkeiten, ihre Hilfsbereitschaft oder ihren Mut aufgefallen sind. In diesem Rückblick soll es deshalb genau um diese Menschen und ihre Geschichten gehen.

