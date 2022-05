Run Bike Rock: Der Laufsport zeigt sich in Illertissen von seiner bunten Seite

Plus Über 1200 Läuferinnen und Läufer starten bei Run Bike Rock. Die einen kämpfen ambitioniert um Bestzeiten, andere freuen sich, überhaupt ins Ziel zu kommen.

Als Walter Kohn nach etwas mehr als zwei Stunden und 39 Minuten im Illertisser Vöhlinstadion unter Applaus über die Ziellinie lief, wurden auf der großen Bühne wenige Meter nebenan bereits die Schnellsten ausgezeichnet. Doch auch wenn es Kohn nicht aufs Siegerpodest schaffte, er war am Sonntag zumindest der Gewinner der Herzen. In diesem Jahr feiert er seinen 80. Geburtstag, meisterte als ältester aller über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Laufveranstaltung Run Bike Rock aber noch den Halbmarathon über 21,1 Kilometer.