5000 Euro Schaden durch Schwelbrand in Fabrikgebäude

Hinter der Blechwand einer Fabrikationshalle in Illertissen quillt Rauch hervor. Die Werksfeuerwehr greift ein und kann die Rauchentwicklung stoppen.

Eine Rauchentwicklung in der Robert-Hansen-Straße in Illertissen ist der Polizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt worden. Vor Ort stellte sich dem Polizeibericht zufolge heraus, dass der Rauch hinter der Blechwand einer Fabrikationshalle auftrat. Flammen waren allerdings nicht zu sehen.

Die Werksfeuerwehr konnte die Rauchentwicklung alsbald stoppen. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (AZ)