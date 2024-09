Ist der Preisanstieg beim Deutschlandticket in Ordnung?

Neun Euro mehr soll das Deutschlandticket ab dem kommenden Jahr kosten. Diskussionen über eine Preiserhöhung hat es schon im Vorfeld gegeben. Nach der Entscheidung der Verkehrsministerkonferenz gab es Lob von Verkehrsunternehmen und Kritik von Verbraucherschützern. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Ist für Sie der Preisanstieg beim Deutschlandticket in Ordnung?

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschlandticket Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis