Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Haben Sie eine Hochwasserversicherung?

Plus Heftige Unwetter werfen aktuell wieder die Frage, ob sich Hauseigentümer besser vor Überschwemmungen schützen sollten. Wir haben Passanten dazu befragt.

Die verheerende Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ist kaum aufgearbeitet, da zeigen neuerliche Überschwemmungen, wie wenig mitunter solchen Unwettern vorgebeugt werden kann. Ist der Schaden einmal da, sind die Rufe nach der Versicherung laut. Trotzdem setzen viele Hausbesitzerinnen und -besitzer aber auf Eigeninitiative oder kalkulieren mit den vorhandenen Gegebenheiten. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Haben Sie einen Hochwasserschutz?

Roland Kaspar aus Oberelchingen sagt: Mir genügt meine Elementarversicherung, einen zusätzlichen Hochwasserschutz brauche ich nicht. Ich habe wenig Befürchtungen, dass er einmal nötig werden könnte. Mein Haus liegt auch in genügender Entfernung vom Straßengully, sollte es tatsächlich Abwasser nach oben drücken. Für weitaus unberechenbarer halte ich die Hagelunwetter, die deutlich zunehmen. Wie und wo Katastrophen eintreten, entzieht sich letztlich unserer Kontrolle.