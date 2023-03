Der Stadtbus Illertissen fährt bald auf neuen Wegen

Plus Sollen die neuen Stadtbuslinien auch Dietenheim einbinden oder lieber mehr Haltestellen in den Stadtteilen? Die Entscheidung dazu fiel denkbar knapp aus.

Der Illertisser Stadtbus bekommt bald eine deutlich höhere Taktung: Der Stadtrat hat das Konzept, das Nahverkehrsplaner im Dezember vorgestellt haben, grundsätzlich gebilligt. Bei der Frage, ob die neuen Stadtbuslinien auch die Nachbarstadt Dietenheim einbeziehen sollen, oder lieber mehr Haltestellen in Tiefenbach angefahren werden, schieden sich im Gremium allerdings die Geister. Am Ende kam es zu einer knappen Entscheidung.