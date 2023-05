Illertissen

18:00 Uhr

Stiftung Gartenkultur räumt Preis für ihr Projekt "111 Klimabäume" ab

Bei der Preisverleihung an die Stiftung Gartenkultur: (von links) Christian Kreye und Christoph Graf (Amt für Ländliche Entwicklung), Andreas Probst (ILE-Regionalmanager), Robert Zinke und Dieter Gaißmayer (Stiftung Gartenkultur) sowie Susanne Kränzle-Riedl, Dritte Bürgermeisterin in Illertissen.

Plus Geld aus dem Regionalbudget fließt in die Finanzierung und damit in neue Erkenntnisse zur Überlebensfähigkeit von Pflanzen. Die Stiftung hat noch mehr vor.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Stiftung Gartenkultur in Illertissen als eine von drei Ausgezeichneten hat für ihr Projekt "111 Klimabäume" einen Preis aus dem ILE-Regionalbudget gewonnen. Dieses wird wiederum vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben zur Verfügung gestellt. Das Preisgeld in Höhe von 2766,64 Euro fließt ein in die Anschaffung von Bäumen, die gegen den Klimawandel besser gewappnet sind.

Die meist ausländischen Neuzugänge im heimischen Forst am Waldrand beim Gelände von Staudengärtnerei und dem dahinterliegenden Museum der Gartenkultur sind bereits nicht mehr zu übersehen. Wie berichtet, lässt sich der Bereich auch an den künstlerisch blau bemalten abgestorbenen Baumstümpfen erkennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

