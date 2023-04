Illertissen

Wetter-Experte Sven Plöger erklärt Illertissen den Klimawandel

Meteorologe Sven Plöger bei seinem Vortrag in Illertissen.

Plus Zum Start der Klimawoche spricht der Wetter-Experte der ARD, Sven Plöger, über Ursachen und Folgen der Erderwärmung. Der Buchautor macht aber auch Hoffnung.

Von Rebekka Jakob

Es wurde voll im Saal des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen: Um die 500 Besucherinnen und Besucher hatten sich für den Auftaktvortrag zur Klimawoche der ILE-Region angemeldet, schon Tage vorher war die Veranstaltung der Volkshochschule Neu-Ulm ausgebucht. Das große Interesse galt Sven Plöger, Diplom-Meteorologe und Autor, der seit mehr als 20 Jahren in der ARD "wettert". Sein Vortrag zum Thema Klimawandel war quasi ein Heimspiel – der Wetterexperte wohnt nämlich in Söflingen.

"Wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Handlungsproblem." Das versuche die ILE-Region mit Aktionen wie der Klimawoche zu ändern, freute sich Plöger. Die Zukunft der Energiegewinnung spielt dabei eine wichtige Rolle. Christian Kreye, Leiter des für die ILE zuständigen Amts für Ländliche Entwicklung Krumbach, hatte in diesem Zusammenhang auch die Bürgerenergiegenossenschaft genannt.

