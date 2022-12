Illertissen

vor 17 Min.

Tante M will auch sonntags öffnen: So hat der Stadtrat entschieden

Der Tante-M-Laden in Au möchte auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen.

Plus Seit Freitag hat der Selbstbedienungsladen Tante M in Au geöffnet. Nun hat der Stadtrat Illertissen entschieden, ob der Laden auch am Sonn- und Feiertagen öffnen darf.

Von Rebekka Jakob

Wenige Tage nach der großen Eröffnung seines Tante-M-Ladens im Illertisser Stadtteil Au wurde es für Stefan Schrapp am Dienstagabend gleich wieder spannend: Der Betreiber des Selbstbedienungs-Geschäfts, in dem die Kunden sich selbst an der Kasse abkassieren, verfolgte die Sitzung des Stadtrats Illertissen mit. Hier ging es am Dienstagabend um die Frage, ob der neue Laden, der ohne Personal auskommt, zusätzlich zur Öffnung von Montag bis Samstag von 5 bis 23 Uhr auch an Sonn- und Feiertagen öffnen darf.

