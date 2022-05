Senioren stürzen mit ihren Fahrrädern und verletzen sich

Eine Seniorin und ein Senior kommen unabhängig voneinander mit dem Fahrrad in Tiefenbach zu Fall. Beide müssen danach in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Unabhängig voneinander sind am Freitag zwei Senioren mit dem Fahrrad in Tiefenbach gestürzt. Ein 74-Jähriger kam nach Angaben der Polizei auf dem Wilhelm-Busch-Ring mit seinem Rad ins Schlingern und in der Folge zu Fall.

Eine 70-Jährige stürzte beim Wenden auf der Straße "An der Linde" zur Seite. Beide Personen wurden verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (AZ)