Illertissen

12:00 Uhr

Umfrage: Haben Sie schon einmal einen Maibaum bekommen?

Das Maiele-Stellen in der Nacht zum 1. Mai ist ein schöner Brauch.

Plus Ob für die Liebste, den Trainer, den Schützenkönig oder die Wirtin vom Vereinsheim: Das Maiele-Stellen gehört in der Region in der Nacht zum 1. Mai zur Tradition.

Von Regina Langhans

Am heutigen Samstag, Freinacht oder Vorabend zum ersten Mai, werden traditionell Maibäume aufgestellt: neben den großen im Ort auch kleine geschmückte Birken, die Maiele, vor Privathäusern. Bedacht werden Angebetete von ihren Liebhabern oder verdiente Bürger. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Gab es für Sie schon mal einen Maibaum?

