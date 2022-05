Illertissen

vor 33 Min.

Umfrage in Illertissen: Sparen Sie jetzt an den Lebensmitteln?

Plus Verbraucher müssen für den täglichen Einkauf aktuell viel mehr bezahlen als noch zu Jahresbeginn. Wir haben mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans

Die Folgen des Ukraine-Krieges machen auch in Deutschland die Versorgung mit allem Notwendigen für den Alltag schwieriger. Nach den Energiepreisen ziehen jetzt die Lebensmittelkosten an. Insbesondere, da die Ukraine als Getreidelieferantin für viele Länder existenziell ist. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Sparen Sie jetzt beim Lebensmitteleinkauf?

