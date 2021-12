Umfrage in Illertissen: Was ist Ihr größter Weihnachtswunsch?

Plus Die Wunschzettel ans Christkind sind längst geschrieben. Passanten in Illertissen haben bei unserer Umfrage ihre Wünsche zu Weihnachten verraten.

Das Weihnachtsfest ist zugleich das Fest des Schenkens, aber auch Beschenktwerdens. Besonders die Kinder profitieren davon, schreiben Wunschzettel oder hoffen auf das Christkind, damit es die ersehnten Spielsachen bringt. Anders bei den Wünschen der Erwachsenen, die oft nicht weniger mit Sehnsüchten verbunden und schwieriger zu erfüllen sind. Wenn überhaupt. In unserer Umfrage wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Was ist Ihr größter Weihnachtswunsch?