Illertissen

11:33 Uhr

Umfrage: Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Soll es eine Impfpflicht in Deutschland geben? Darüber haben wir bei unserer Umfrage mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Plus In Bayern sind verschärfte Corona-Regeln beschlossen worden, bundesweit wird eine Pflicht zur Impfung diskutiert. Wir haben darüber mit Passanten gesprochen.

Von Regina Langhans

Die Möglichkeit einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland wird in der Gesellschaft inzwischen breit diskutiert. Dass sie kommt, nicht zuletzt wegen der neuen Mutante Omikron, erscheint immer wahrscheinlicher. Im neuen Jahr soll der Bundestag darüber abstimmen, ohne Fraktionszwang, wie der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz betonte. Jeder Abgeordnete soll nach seinem Gewissen die Entscheidung treffen können. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Was halten Sie von einer Impfpflicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen