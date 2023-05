Unbekannte Person demoliert Dach eines Oldtimers in Illertissen

In der Obenhausener Straße in Illertissen werden zwei Autos beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 3000 Euro und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, haben eine oder mehrere unbekannte Personen mutwillig zwei Fahrzeuge in Illertissen beschädigt. Diese standen dem Polizeibericht zufolge in der Obenhausener Straße. An einem roten Oldtimer wurde das Fahrzeugdach demoliert, an einem Kleintransporter der Außenspiegel zertrümmert. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)