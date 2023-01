Unbekannter schlägt Holzpflock in Flugzeug-Landebahn: Polizei sucht Zeugen

Das hätte auch ganz anders enden können: In den Aufsetzerbereich der Flugplatz-Landebahn in Illertissen wurde ein Holzpflock geschlagen. Die Polizei ermittelt.

In die Landebahn des Flugplatzes an der Jungviehweide in Illertissen ist ein etwa 50 Zentimeter langer Holzpflock geschlagen worden. Wer dahinter steckt, ist derzeit unklar. Die Polizei hat aber die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach ereignete sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Sonntag, 8. Januar, und Dienstag, 10. Januar. Der Pflock ragte nur noch etwa zehn Zentimeter aus dem Erdreich im Aufsetzerbereich der Landebahn heraus und war somit schlecht zu erkennen. Auch wenn es zu keiner konkreten Gefährdung eines Sportflugzeuges kam, leitete die Polizei nun strafrechtliche Ermittlungen ein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. Der Flugsportverein Illertissen will sich aufgrund der laufenden Ermittlungen zur Sache derzeit nicht äußern. (krom/AZ)