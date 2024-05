Unfall in Illertissen: Autofahrerin übersieht Schülerin auf Fahrrad

Ein Unfall hat sich am Dienstag in Illertissen ereignet. Eine Jugendliche wurde leicht verletzt.

Ein Unfall mit einer verletzten Schülerin hat sich am Dienstagmorgen in Illertissen ereignet. Laut Polizeibericht fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Auto auf der Dietenheimer Straße stadtauswärts. An einem Kreisverkehr wollte die Frau nach rechts in die Bruckhofstraße lenken. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer zwölfjährigen Schülerin auf ihrem Fahrrad, es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen, das auf dem Weg zum Unterricht war, wurde leicht verletzt. Die Polizei verständigte die Eltern, welche das Mädchen vorsorglich in einem Krankenhaus untersuchen ließen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Gegen sie leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der Sachschaden wird auf 3200 Euro geschätzt. (AZ)