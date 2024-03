Unfall bei Illertissen: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Frau will einen Unfall vermeiden, kommt von der Straße ab und wird wieder zurückgeschleudert. Drei Erwachsene und ein Baby kommen verletzt ins Krankenhaus.

Zweieinhalb Stunden lang musste die Kreisstraße NU 5 Illertissen– Unterroth zwischen dem Gewerbegebiet Leitschäcker und dem Gehrenwald auf Höhe Jedesheim gesperrt werden, wo sich gegen 12.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet hatte. Zwei Autos waren im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, darunter ein Säugling.

Die aus Richtung Unterroth her kommende 42-jährige Fahrerin eines Peugeot 308 wollte nach Angaben der Polizei in einer lang gezogenen Rechtskurve einen Lastwagen überholen. Mitten im Überholvorgang bemerkte sie, dass ihr ein anderes Auto entgegen kam. Aus Angst vor einem Zusammenstoß riss sie ihr Fahrzeug nach links, durchpflügte die Böschung und prallte mit ihrem Auto an einen Baum im Straßengraben.

Der Aufprall dort war so heftig, dass sie mit ihrem Peugeot auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Renault Mégane, dem sie eigentlich hatte ausweichen wollen. Dieser war mit einem 32-jährigen Mann, einer 31-jährigen Frau und einem knapp sechs Monate alten Baby besetzt.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin im Peugeot erlitt dabei schwere, jedoch erstem Anschein nach nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann und die Frau sowie das Baby im Renault wurden jeweils leicht verletzt. Alle vier Personen wurden am Unfallort zunächst von Ersthelfern, dann von Rettungskräften der Feuerwehr Illertissen und schließlich vom Notarzt und der Besatzung zweier Rettungswagen erstversorgt und in die Weißenhorner Stiftungsklinik eingeliefert.

Der Lastwagen, den die Peugeot-Fahrerin überholen wollte, befand sich nicht mehr an der Unfallstelle. Laut Polizei gilt er nicht als Unfallbeteiligter, sondern er würde allenfalls als Zeuge infrage kommen, falls er den Unfall hinter seinem Fahrzeug überhaupt bemerken konnte.

Die Feuerwehr Illertissen sperrte die Kreisstraße zwischen dem östlichen Kreisverkehr an der Autobahn, der Einfahrt zum Gewerbegebiet Leitschäcker und der Einmündung des Neuen Weges bei Jedesheim. Um den Unfallhergang aufzuklären und eine Übersicht über die Lage zu erhalten, waren zwei Streifen der Landespolizei Illertissen im Einsatz. Diese wurden unterstützt von mehreren Beamten der in Neu-Ulm stationierten "Zentralen Einsatzdienste", die mithilfe einer Drohne Luftaufnahmen anfertigten. Der Totalschaden an beiden Unfallfahrzeugen wird von der Polizei vorläufig auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.