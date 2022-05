Illertissen

vor 34 Min.

Vandalismus an Stadel in Illertissen: Polizei bittet um Hinweise

Am Wochenende haben unbekannte Personen in einem leer stehenden Stadel randaliert. Das Anwesen an der Ulrichstraße ist wohl ein Treffpunkt von Jugendlichen.

In Illertissen ist am Wochenende ein leer stehendes Gebäude beschädigt worden. Laut Polizeibericht wurden an dem Stadel in der Ulrichstraße Fenster eingeschlagen und das Scheunentor beschädigt. In der Vergangenheit gab es an der Scheune schon mehrfach Fälle von Vandalismus. Die Polizei vermutet, dass das Anwesen ein Treffpunkt von Jugendlichen sei. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

