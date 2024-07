Von Illertissen auf die Weltbühne: Wie eine Siebenjährige im Freestyle Hip-Hop begeistert

In einem Tempo von ungefähr 140 Schlägen pro Minute dröhnt der Bass durch den verspiegelten Saal einer Illertisser Tanzschule. Etwa ein Dutzend Kinder sitzen in einem Halbkreis auf dem Parkett. Sie alle schauen gespannt auf das Mädchen in der Mitte: die siebenjährige Yade Usman. Schnell und gekonnt bewegt sie sich im Takt der Musik, ganz ohne Choreografie. Yade tanzt Freestyle Hip-Hop, und das nicht nur im Tanzstudio CKmoves, sondern auch bei Tanzwettbewerben. Und das kann sie so gut, dass sie sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat.

