Illertissen

14:11 Uhr

Wasserbätscher läuten mit Narrensprung in Illertissen die Fasnet ein

Die "Nasgenstadter Tschembala" gehören zu den Narrenzünften, die erstmals beim Narrensprung in Illertissen mitliefen. Sie posieren vor dem Vöhlinschloss.

Plus 45 Zünfte gaben sich die Ehre und wurden mit den jeweiligen Narrenrufen lautstark begrüßt. Manche Neulinge haben einen besonderen Bezug zu Illertissen.

Von Regina Langhans

Noch mag in den Köpfen vieler Menschen die Weihnachtsruhe nachwirken. Doch in Illertissen ist es damit seit Samstagabend vorbei. Denn die Illertaler Wasserbätscher haben beim schwäbisch-alemannischen Narrensprung mit vielen Hundert Hästrägerinnen und Hästrägern sowie Publikum von rechts und links der Iller die Fasnet eröffnet. Erst begrüßte Jessica Binder, Zunftmeisterin der Wasserbätscher, Abordnungen der 45 teilnehmenden Zünfte in der Historischen Schranne, um dort freudiges Wiedersehen zu feiern oder die zehn erstmals mitlaufenden Gruppen kennenzulernen. Mit beginnender Dämmerung zog dann die schaurig-fröhliche Kostümparade durch die Innenstadt. Denn Hexen, Geister und Teufel lieben es unheimlich.

Sie wurden schon ungeduldig von den Fastnetsfreunden und -freundinnen erwartet, die teils selbst fantasievoll kostümiert die Straßenränder säumten. Darunter Martin Vogel aus Illertissen, der als Teil einer neunköpfigen Gruppe – vier junge Mäschkerle dabei – den Umzug bewunderte. Das Zuschauen sei quasi eine moralische Verpflichtung, gab er zu: "Zehn Jahre war ich aktiv bei der Guggenmusik in Oberelchingen." Mit Familie funktioniere die Teilnahme inzwischen eben passiv. Oder Ramona und Sarah Baumeister aus Tafertshofen im Unterallgäu. Neben Illertissen sehen sie ihre nächstgelegene Anlaufstelle für Fastnachtsumzüge erst in Boos. Sie haben sich in lilafarbene Fantasiekostüme gekleidet: "Das passende Gewand gehört für uns zur Fastnacht dazu", betonten beide.

