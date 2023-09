Wer möchte bei der Bürger-Energiegenossenschaft mitmachen?

Die ILE-Kommunen um Illertissen wollen gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Energie erzeugen. So kann man sich an dem Projekt beteiligen.

Das Projekt Bürgerenergie in den ILE-Kommunen geht in die nächste Phase: Ab sofort ist die Homepage der Regionalen Zukunftsenergie eG online, die ab 1. Januar 2024 ILE-Iller-Roth-Biber-Bürgerenergie eG heißen wird. Die Bürger-Energiegenossenschaft verfolgt das Ziel, die Energiewende in der Region umzusetzen, indem Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien initiiert, finanziert und betrieben werden. Wer dabei mitmachen möchte, kann sich jetzt über das Portal anmelden.

Die sieben ILE-Kommunen Illertissen, Roggenburg, Oberroth, Unterroth, Osterberg, Kellmünz und Buch haben das gemeinsame Projekt vor einem Jahr auf den Weg gebracht und erstmals darüber informiert, wie es aussehen könnte. Gemeinsam mit den Kommunen sollen Bürgerinnen und Bürger sich an der Genossenschaft beteiligen, die dann Solaranlagen-Projekte starten und betreiben wird. Eine erste Investitionsmöglichkeit der ILE-Iller-Roth-Biber-Bürgerenergie eG bietet der Solarpark Rothtal in den Gemeinden Oberroth und Unterroth, der im kommenden Jahr durch die Firma Vensol aus Babenhausen errichtet werden soll.

Hier können sich Bürger beteiligen

Auf der neuen Internetseite gibt es neben Informationen zur Bürger-Energiegenossenschaft ein Online-Portal, über welches Bürgerinnen und Bürger eine unverbindliche Interessensbekundung am Erwerb von Genossenschaftsanteilen abgeben können. Dazu müssen persönlichen Daten angegeben werden und die Zahl der Genossenschaftsanteile, die erworben werden sollen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit der Interessensbekundung folgt noch keine rechtliche Verpflichtung, betont Regionalmanager Andreas Probst. Sobald die Genossenschaft im Januar 2024 umfirmiert ist, haben die Interessentinnen und Interessenten dann die Möglichkeit, ihren Beteiligungswunsch in eine Mitgliedschaft umzuwandeln. Eine Mitgliedschaft ist für alle natürlichen und juristischen Personen aus den Kommunen Altenstadt, Babenhausen, Buch, Bellenberg, Kellmünz, Kettershausen, Illertissen, Oberroth, Osterberg, Pleß, Roggenburg, Unterroth, Weißenhorn und Winterrieden möglich. (AZ)

Kontakt: Erreichbar ist das Portal unter www.ile-buergerenergie.de. Fragen zu dem Projekt beantwortet Regionalmanager Andreas Probst, Telefon 08337/9002974, Mail probst@ile-iller-roth-biber.de