Wie sieht das Rathaus-Areal künftig aus? Wettbewerbssieger stellt sich vor

15 Büros haben Entwürfe für die Umgestaltung des Bereichs zwischen Rathaus, Schranne und alter Feuerwehr eingereicht. Ab Freitag sind sie zu sehen.

Rund neun Stunden lang hat das Preisgericht am Mittwoch getagt, am Freitag von 14 Uhr an werden die Entwürfe zur Gestaltung des Illertisser Rathaus-Areals in der Fahrzeughalle der alten Feuerwehr gezeigt. Dort sind die Wettbewerbsbeiträge noch bis 31. Mai zu sehen, die Fahrzeughalle ist täglich bis 20 Uhr geöffnet und durch die Türe innerhalb des nördlichen Fahrzeughallentores erreichbar. 15 Entwürfe sind nach Angaben der Stadtverwaltung abgegeben worden – bei der Ausstellungseröffnung am 17. Mai haben Interessierte auch die Gelegenheit, die Sieger kennenzulernen.

Rathaus-Areal in Illertissen: Entwürfe zur Umgestaltung werden gezeigt

Die insgesamt 15 Entwürfe stammen von Büros aus ganz Deutschland, die sich der Aufgabe gestellt haben, eine gute gestalterische Umsetzung für die Sanierung des alten Feuerwehrhauses und der Freianlagen zwischen Rathaus und alter Feuerwehr zu finden. Kriterien für die Bewertung der Arbeiten waren:

Einbindung in den städtebaulichen Kontext,

Gestalterische und funktionale Qualität der Architektur,

Konstruktives und energetisches Konzept,

Gestalterische Qualität, Funktionalität und Nutzungsflexibilität der Freianlagen,

Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimaresilienz,

Ökologischer und ökonomischer Umgang mit den Materialien und

Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit in Bau und Betrieb.

Hinter jeder abgegebenen Arbeiten steht jeweils ein Team aus einem Hochbauarchitekturbüro und einem Landschaftsplanungsbüro. In der Preisgerichtssitzung wurden die anonymisierten Pläne diskutiert. Die Jury bestand aus sieben Fachpreisrichtern (Professoren der Architektur aus ganz Deutschland) und sechs Sachpreisrichtern (Mitglieder des Stadtrats und Bürgermeister Jürgen Eisen) sowie Sachverständige aus der Illertisser Stadtverwaltung, dem Landratsamt und von der Regierung von Schwaben.

Wettbewerb von Architekturbüros: Sieger stellen sich in Illertissen vor

Die Präsentation der Entwürfe ist öffentlich. Interessierte können sich über die zukünftigen Veränderungen auf dem Rathaus-Areal informieren und die Wettbewerbssieger kennenlernen. (AZ)