Illertissen

vor 31 Min.

Wieder bremst ein Auffahrunfall auf der A7 den Verkehr aus

Bei einem Auffahrunfall im dichten Reiseverkehr auf der A7 sind am Sonntagabend vier Autos beschädigt worden.

Plus Vier Fahrzeuge sind bei einem Unfall am Sonntagabend bei Illertissen beschädigt worden. Der starke Rückreiseverkehr hatte am Wochenende zu Problemen geführt.

Von Wilhelm Schmid

Vier Fahrzeuge wurden beschädigt, aber niemand verletzt, als es am Sonntagabend in starkem Rückreiseverkehr auf der Autobahn A7 zwischen Altenstadt und Illertissen zu einem Auffahrunfall kam.

