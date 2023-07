Illertissen-Jedesheim

vor 2 Min.

Neue Pläne, gestiegene Kosten: Wirbel um Dorfladen-Neubau in Jedesheim

Plus Der Bau Dorfladens im Illertisser Stadtteil Jedesheim verzögert sich. Das Dorfladen-Team fühlt sich von den geänderten Plänen überfahren. Wie geht es jetzt weiter?

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Verschiedentlich kam in der jüngsten Stadtratssitzung in Illertissen Enttäuschung auf: Auf der Tagesordnung stand der Neubau des Dorfladens in Jedesheim mit Café und sechs Wohnungen auf zwei Etagen samt Carport. Doch dem Dorfladenteam war von einer günstigeren Variante B mit ebenerdigem Lagerraum statt eines Kellers nichts bekannt. Da der Stadtrat diese wegen gestiegener Baukosten favorisierte, monierten die Jedesheimer, darüber nicht informiert worden zu sein. Nach Debatten wurde bei acht Gegenstimmen die Beschlussfassung ausgesetzt.

Die Vertagung hat Ortssprecher Wolfgang Gleich vorgeschlagen. Davor bekundete Dorfladenvorsitzender Andreas Miller seine Überraschung, dass aus Kostengründen plötzlich der Keller wegfallen sollte. Er bedeute für den Dorfladen eine wichtige Lagerkapazität, ebenso wie für die geplanten Wohnungen. Die Veränderungen seien nicht besprochen worden, sie fühlten sich überfahren, so Miller. Das für Jedesheim so bedeutsame Projekt könnte durch die Sparmaßnahmen womöglich eine Ausführung zweiter Wahl erfahren, war die Befürchtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen