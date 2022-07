Illertissen

vor 31 Min.

Wohnwagen brennt an der A7 bei Illertissen aus

Eigentlich sollte es ab in den Urlaub gehen: Ein Wohnwagen ist am Samstagmorgen an der A7 bei Illertissen ausgebrannt. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.

Der Wohnwagen einer Familie auf dem Weg in den Urlaub ist bei einem Brand an der A7 nahe Illertissen, vier Kilometer vor dem Rastplatz Badhauser Wald, komplett zerstört worden. Die Ursache für die Brandentwicklung ist bislang unklar, ebenso der entstandene Sachschaden, erklärte das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West. Wegen der Löscharbeiten musste die A7 in eine Richtung für kurzzeitig gesperrt werden, danach wurde der Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 10:20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. Verletzt wurde niemand. (AZ)

