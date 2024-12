Ziegelwerk Bellenberg spendet Lebenshilfe Werkstatt Illertissen Geldbetrag

Das Ziegelwerk Bellenberg überraschte die Werkstatt Illertissen mit einer Spende von 2000 Euro. Werkstattleiter Markus Botzenhardt versicherte, das Geld zum Wohle der Menschen mit Behinderung einzusetzen. Die Werkstattleitung und eine Abordnung der Beschäftigten nahm diese freudige Gelegenheit zum Anlass, dem Vertreter aus Bellenberg die Werk- und Förderstätte zu zeigen. Etwa 90 Menschen profitieren in der Werkstatt von der Teilhabe am Arbeitsleben und etwa 30 Menschen nehmen in der Förderstätte die Soziale Teilhabe in Anspruch. Beide Maßnahmen der Eingliederungshilfe ermöglichen Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung die Teilhabe an der Gesellschaft. Die Werk- und Förderstätte Illertissen befindet sich in der Dietenheimer Straße 41 in Illertissen und freut sich über Besuche und Interesse, gerne auch ehrenamtliches Engagement.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.