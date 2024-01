Zwei Fahrzeuge stoßen auf Kreuzung bei Betlinshausen zusammen

Bei einem Unfall zwischen Illertissen und Bellenberg werden zwei Personen leicht verletzt. Ein fast neues Firmenfahrzeug und ein Auto werden stark beschädigt.

Sachschaden in Höhe von etwa 180.000 Euro, aber glücklicherweise nur zwei leicht verletzte Personen - so lautet die erste Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der Staatsstraße 2031 zwischen Illertissen und Bellenberg ereignet hat. Auf Höhe Betlinshausen an der Kreuzung mit der St.-Johannes-Straße und der Pionierstraße stießen dort zwei Fahrzeuge zusammen.

Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer mit zwei Kindern in einem Seat von Bellenberg kommend geradeaus in Richtung Illertissen unterwegs, als an der genannten Kreuzung der Fahrer eines Firmenfahrzeugs, aus der St.-Johannes-Straße kommend, den aus Norden kommenden Seat übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge vermutlich total beschädigt wurden. Zwei der drei Insassen im Auto erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von Notarzt sowie Rettungsdienst versorgt und vorsichtshalber in eine Klinik gebracht, während der Fahrer und der Beifahrer des Firmenfahrzeugs unverletzt blieben.

Die Staatsstraße 2031 bei Illertissen war vorübergehend gesperrt

Der Sachschaden an dem fast neuen Kombi mit E-Hybrid-Antrieb und diversen Spezialeinbauten wurde vom Eigentümer auf rund 150.000 Euro geschätzt, während die Schadenshöhe am Pkw von der Polizei vorläufig mit rund 30.000 Euro veranschlagt wurde.

Die Feuerwehr Bellenberg sperrte die Staatsstraße an der Kreuzung Nordstraße/Zur Aumühle, während die Feuerwehr Illertissen den Verkehr bereits ab dem Kreisverkehr beim V-Markt umleitete. Die Feuerwehr Betlinshausen übernahm die Absicherungs- und Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle, die nach rund eineinhalb Stunden beendet waren. (wis)