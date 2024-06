Zwei Tage, sieben Wettbewerbe: Das ist bei Skate'n Smash in Illertissen geboten

Erstmals streckt sich die Veranstaltung auf der Freizeitanlage über ein Wochenende. Sportarten, Rahmenprogramm und Informationen zur Anmeldung im Überblick.

Zum fünften Mal veranstaltet das Jugendbüro Illertissen in Kooperation mit der Abteilung Volleyball des TSV Illertissen und dem Basketballteam BG Illertal die Veranstaltung Skate'n Smash. Sie findet erstmals über zwei Tage am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, an der Freizeitanlage in Illertissen statt. Dabei können die Teilnehmenden ihr Können in verschiedenen Sportarten beweisen: Angeboten werden fünf verschiedene Rollsportarten, Beachvolleyball und Basketball. Auf die Gewinner warten Pokale und Preise.

Beim Rollsport werden die Teilnehmer in fünf Kategorien von einer Jury beurteilt. BMX, Inline, Streetboard, Scooter und Skateboard. Am Samstag beginnt um 13 Uhr der BMX-Contest, um 15.30 Uhr geht es mit dem Inline-Contest weiter. Um 18 Uhr fängt der Scooter-Contest an. Am Sonntag geht es um 13 Uhr mit dem Skateboard-Contest los, um 15.30 Uhr steht der Streetboard-Contest auf dem Programm.

Skate'n Smash in Illertissen mit Basketball, Volleyball und Rollsportarten

Beim Beachvolleyball können sich Sportlerinnen und Sportler am Samstag im Zweierteams und am Sonntag im Viererteams gegeneinander beweisen. Beim Basketball wird im Modus 3x3 gespielt, die schnellere Variante des Basketballs mit einem ganz eigenen Flair. Am Samstag finden das U16- und das Seniorenturnier statt, am Sonntag das U14- und U18-Turnier.

Unter www.skate-smash.com kann man sich bei den unterschiedlichen Wettbewerben anmelden. Auch eine Anmeldung vor Ort ist beim Rollsport möglich. Auf der Freizeitanlage sind auch eine Gartendusche und eine Slackline aufgebaut. Die Drogenberatung Drob Inn bietet eine antialkoholische Saftbar an und verlost Preise in einer Tombola. Die Veranstalter kümmern sich außerdem um Verpflegung. (AZ)