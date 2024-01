Mit dem Umzug der Wasserbätscher startet die Fasnetssaison

Der Umzug durch Illertissen zählt zu den ersten großen Veranstaltungen in der regionalen Fasnet. Route, Straßensperrungen und Änderungen im Überblick.

Die Fasnet hat bei den Zünften in der Region begonnen – auch bei den Illertaler Wasserbätschern. Am Samstag, 13. Januar, findet der von der Narrenzunft veranstaltete Umzug durch Illertissen statt. Beginn ist um 16 Uhr, der traditionelle Zunftmeisterempfang findet vorab in der Schranne statt. Was an diesem Tag wichtig ist.

Die Illertaler Wasserbätscher mit ihrem Ruf "D' Schuppa grea ond blau di Hoor – Bätscher, kommed jedes Johr!" gibt es seit 2002, die Zunft besteht aus knapp 60 Mitgliedern. Seit Wochen bereiten sie den Umzug vor, der zu den ersten großen Fasnetsveranstaltungen in der Region zählt.

60 Bilder Illertaler Wasserbätscher eröffnen mit 50 Narrenzünften die Saison Foto: Regina Langhans

Fasnet: Umzug der Illertaler Wasserbätscher durch Illertissen

Der Umzug beginnt in der Apothekerstraße und führt über die Hirschkreuzung Richtung Rathaus. Angemeldet sind in diesem Jahr 46 Gruppen – die Wasserbätscher selbst sind nicht dabei. "Unseren eigenen Umzug können wir leider selbst nicht mitlaufen, da wir alle helfenden Hände vor und hinter den Kulissen benötigen", erklärt Zunftmeisterin Jessica Binder. Für den Verein sei die Veranstaltung Jahr für Jahr eine Herausforderung, die Mitglieder und ihre Familien sowie weitere Freiwillige leisteten viel und hervorragende Arbeit.

Nach alemannischem Brauch sind viele traditionelle Zünfte sowie Hästrägerinnen und Hästräger mit und ohne Masken dabei, Wagen sind nicht gestattet. Bei der Hirschkreuzung und beim Modehaus Rimmele wird der Umzug durch eine Moderation begleitet. Der Narrensprung läuft sich dann Richtung Festplatz aus. Dort ist ein Partyzelt aufgebaut, in dem Gäste ab 16 Jahren feiern können. Wer jünger ist, muss von einem Erwachsenen begleitet werden. Dort werden Speisen und Getränke angeboten. Wegen höherer Kosten mussten nach Angaben der Zunft die meisten Preise erhöht werden, einige Getränke werden aber günstiger als zuletzt angeboten.

Straßensperrungen wegen Faschingsumzug und Zeltparty

Von 15 bis 18 Uhr sind wegen des Faschingsumzugs folgende Straßen gesperrt: Apothekerstraße, Memminger beziehungsweise Ulmer Straße zwischen den Einmündungen Dietenheimer Straße und Adolf-Kempter-Straße, Hauptstraße und Am Reichshof. Der Verkehr wird über Dietenheimer Straße, Bahnhofstraße und Adolf-Kempter-Straße umgeleitet. Wegen der Narrenfeier auf dem Festplatz ist die Friedhofstraße in den Abschnitten Hans-Nägele-Straße und Siemensstraße von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 4 Uhr, gesperrt. Die Umleitung führt über Mozartstraße und Siemensstraße. (AZ)