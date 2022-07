Dorffest in Illerzell mit Oldtimer-Treffen und Ochs am Spieß

Auf dem Dorfplatz in Illerzell findet am Wochenende das Dorffest statt. Dabei wird auch gefeiert, dass der kleine Ort seit 50 Jahren Stadtteil von Vöhringen ist.

In Illerzell wird am kommenden Wochenende gefeiert. Dazu gibt es auch einen guten Grund. Seit 50 Jahren gehört der kleine Ort zu Vöhringen. Im Zuge der Gebietsreform 1972 gab Illerzell seine Selbstständigkeit auf und wurde ein Stadtteil von Vöhringen. Damit sind die "Zellemer" offenbar gut gefahren.

Das Dorffest findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, auf dem Dorfplatz statt. Das Programm beginnt mit Erich und seinen Sängern, die am Samstag um 15 Uhr ein offenes Liedersingen veranstalten. Liebhaberinnen und Liebhaber alter Fahrzeuge werden ihre Freude an dem Oldtimer-Treffen haben, das dieses Mal direkt neben dem Dorfplatz auf dem Gelände des Löschzuges Illerzell stattfindet, der zur Feuerwehr Vöhringen gehört. Von 18 Uhr an spielen die Musikkapelle Illerberg-Thal und die Trachtenkapelle Illerzell. Der Ochs am Spieß hat im Dorf schon Tradition, darüber hinaus werden allerlei schwäbische Schmankerl geboten.

Am Sonntag haben zwei Priester, die aus Illerzell stammen, Grund zu feiern

Der Sonntag beginnt mit einem katholischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich. Für die beiden Geistlichen Klaus Bucher und Tobias Wolf ist es aus persönlichen Gründen ein Festtag: Bucher feierte vor 25 Jahren seine Primiz, Wolf vor zehn Jahren. Beide Priester stammen aus Illerzell. Am Nachmittag kommen die kleinen Besucherinnen und Besucher beim Kinderprogramm auf ihre Kosten, die Trachtenkapelle Illerzell ist für den musikalischen Ausklang zuständig. (ub)