Digitaler Spielplatz in Vöhringen ist zu einer Attraktion geworden

Von Angela Häusler

Der innovative Spielplatz in der "Grünen Lunge" in Vöhringen kommt bei Familien gut an. Die Stadtverwaltung sammelt Ideen zur Weiterentwicklung.

Weiterentwickelt werden soll der digitale Naturspielplatz an der Vöhringer "Grünen Lunge". Der 2021 eröffnete Spielplatz, der unter anderem mit Schaukel, Rutsche und Baumstämmen ausgestattet ist, hat sich im Laufe des Jahres zu einem Anziehungspunkt für Familien entwickelt. Zu den innovativen Attraktionen gehört eine solarstrombetriebene "smarte Bank" mit Lademöglichkeiten fürs Handy. Weitere neuartige Ideen sollen in Zukunft Einzug halten. QR-Codes für eine digitale Schnitzeljagd wurden bereits angebracht Die im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs dafür gesammelten Ideen von Bürgerinnen und Bürgern würden auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft, kündigte die Stadtsprecherin Simone Thalhofer-Preussner im Herbst an. Diesbezüglich liegen derzeit rund 20 Ideen vor. Doch auch jetzt ist die Verwaltung noch offen für Einfälle in Sachen Spielplatz. QR-Codes für eine digitale Schnitzeljagd wurden an einigen der Spielgeräte bereits angebracht, aber bislang nicht freigeschaltet. Sie werden noch mit Inhalten bestückt.

