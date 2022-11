Anhänger prallt gegen Kirchenmauer - 2000 Euro Schaden

Noch ist unklar, wieso ein Anhänger eines Landwirts im Illertisser Gemeindeteil Jedesheim gegen eine Kirchenmauer geprallt ist.

In der Bergenstettener Straße in Jedesheim hat sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben hatte sich der Anhänger eines 51-jährigen Landwirts aus bisher unbekannten Gründen in Bewegung gesetzt. Das landwirtschaftliche Gerät hatte zuvor im Hof des Besitzers gestanden.

Anhänger rollt aus unbekannten Gründen los

Der Anhänger rollte dann auf der abschüssigen Strecke aus der Einfahrt und prallte schließlich gegen eine Kirchenmauer. Dort entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Anhänger blieb unbeschädigt. Die Polizei verwarnte den Landwirt. (AZ)