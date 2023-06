Unfallflucht während einer Trauerfeier in Jedesheim

In Jedesheim touchiert eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug ein anderes Auto und fährt davon. Die Polizei beziffert den Schaden auf eine vierstellige Summe.

Auf 2000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Dienstagvormittag an einem geparkten Auto in Jedesheim verursacht wurde. Zwischen 10.15 und 11.45 Uhr, so teilt die Polizei mit, touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen roten Nissan Note an der Beifahrerseite. Der Wagen stand auf dem Schulparkplatz an der Straße Am Sonnenhang. Anschließend flüchtete die unbekannte Person von der Unfallstelle. Nach Polizeiangaben parkten zu dem Zeitpunkt mehrere Autos in dem Bereich, da in der Kirche im Rahmen einer Beerdigung ein Gottesdienst abgehalten wurde. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)