Vöhringen zeichnet Jugendliche erneut mit Förderpreis aus

Der Vöhringer Jugendpreis wurde in diesem Jahr zwar zum 20. Mal verliehen, dennoch war die Veranstaltung im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses eine Premiere. Die Präsentation von Volker Drastik und Team vom Kulturamt machten es möglich, dass auch die Besucherinnen und Besucher die Erfolge in den verschiedensten Sparten per Fading in/Fading out-System und Videos nachvollziehen konnten. So wurde eindrucksvoll sichtbar, wie anspruchsvoll die Leistungen der Jugendlichen sind. Der Jugendförderpreis ist insgesamt mit 3800 Euro dotiert.

Jugendförderpreis soll Anerkennung und Ansporn für alle Jugendlichen in Vöhringen sein

Bürgermeister Michael Neher (CSU) erklärte eingangs, dass der Jugendförderpreis das Engagement Jugendlicher aus den Gebieten Sport, Musik, Kultur, Wissenschaft und Arbeit würdigen wolle: „Er soll Anerkennung, Dank und Ansporn für alle Vöhringer Jugendlichen sein.“ Vergeben wurden erste und zweite Preise.

Platz zwei erreichte Arthur Rakhimov im Schach. Er kam 2021 zu den Schachfreunden Vöhringen und stieg in der Saison 2022/23 mit neun Jahren in die U20-Jugendmannschaft auf, die höchste Spielklasse für Jugendmannschaften im Schachverband Württemberg. Vor einem Jahr bezwang er den lettischen Großmeister Zigurds Lanka. Bei allen bekannten Turnieren verließ er das Brett als Gewinner.

Die Preisträger des Förderpreises sind oft bereits mehrfach ausgezeichnet worden

Zwei weitere Preise im sportlichen Bereich belegten Emilie und Marius Wolf von Wolf Taekwondo Vöhringen. Emilie war unter anderem Deutsche Vizemeisterin in der Klasse U18 und U21. Eine Auswahl von Marius Erfolgen: U15 Deutscher Vizemeister, Bayerischer Meister, dritter Platz bei den Open in Luxemburg, Österreich, Belgien und Slowenien.

Ein weiterer zweiter Platz geht an Tim Prestele und Henry Lanz im Inline Alpin Rennteam des Sportclub Vöhringen. Tims Erfolge waren zum Beispiel jeweils ein dritter Platz in der Altersklasse Schüler bei den Europameisterschaften in der Schweiz im Slalom, und in der Altersklasse Schüler bei den Europameisterschaften in der Schweiz im Riesenslalom. Henry war unter anderem wie folgt erfolgreich: jeweils ein zweiter Platz in der Altersklasse Schüler bei den Deutschen und Bayerischen Meisterschaften im Slalom und im Riesenslalom.

Das Team vom Vöhriger Ferienspaß erhält für ehrenamtliches Engagement einen Preis

Ein weiterer zweiter Platz geht an das 35 Mitglieder zählende Team des Vöhringer Ferienspaß. Dazu sagte der Bürgermeister: „Das Team überzeugte durch sein hohes Engagement und die vielfache Zeitbereitstellung für Planung, Organisation und Durchführung sowie Nachbereitung der beliebten Aktion Ferienspaß.“ Neher sprach dem Team seine Anerkennung aus, „wegen großer Kompetenz und ehrenamtlichem Engagement.“

Der erste Preis im Bereich Sport geht an die Biathletin Melina Gaupp. Sie wohnt in Vöhringen, startet aber für den DAV Ulm. Melina gewann in der Saison 2022/23 unter anderem sämtliche regionale und nationalen Rennen, wurde in ihrer Altersklasse baden-württembergische Meisterin im Biathlon und ebenso im Langlauf.

Ebenfalls über den ersten Platz freut sich die Jugendbühne „Spectaculum“ im Bereich Kunst. Diese wurde bereits mit dem renommierten Bayerischen Amateurtheater-Preis Larifari ausgezeichnet. Mit „Dornröschen“ – es war die 17. Kinderproduktion – war die Bühne wiederum erfolgreich. Es wirkten 25 Spieler im Alter von 10 bis 18 Jahren mit. Leiter der Bühne ist Thomas Boxhammer.

SGM Vöhringen-Illerzell-Illerberg/Thal ebenfalls mit Förderpreis prämiert

Ein weiterer erster Preis geht an die C-Jugend-Fußballmannschaft der SGM Vöhringen-Illerzell-Illerberg/Thal. Die stolzen jugendlichen Kicker in ihren roten Trikots waren ein echter Hingucker an diesem Abend. Die Mannschaft erreicht neben anderen Erfolgen den vierten Tabellenplatz und in der Fairness-Wertung den ersten Platz in der WFV Regionalstaffel Süd I 2022/2023.

Und es gab noch einen ersten Preisträger: Noah Teuber vom Inline Alpin Rennteam des SC Vöhringen. Noah war 2023 unter anderem Deutscher Meister in der Altersklasse Schüler im Riesenslalom, sowie Bayerischer Meister in der Altersklasse Schüler im Slalom und im Riesenslalom.