Justinian Jessup bleibt bei Ratiopharm Ulm

Justinian Jessup war erst im März dieses Jahres als letzter Spieler zum Kader des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm gestoßen. In der kommenden Spielzeit wird er von Beginn an dabei sein. Die Ulmer meldeten die Vertragsverlängerung des Amerikaners am späten Donnerstagnachmittag.

Jessup hatte bereits im zweiten Spiel im orangenen Dress mit 27 Punkten ein Ausrufezeichen gesetzt. Insgesamt kam er in 15 Bundesligaspielen im Schnitt auf 10,2 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,3 Korbvorlagen. In der Hauptrunde traf Jessup mehr als 40 Prozent seiner Dreier. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich über die Einigung: Seine immense Einsatzbereitschaft, sein starker Distanzwurf und sein hoher Basketball-IQ – all das wird unserer jungen Mannschaft ausgesprochen guttun.”