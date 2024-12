„150-Jahre-Geburtstagsfeier“ für zwei Sportler

Eine besondere Jahresabschlussfeier veranstaltete die Männerfitnessgruppe 50 Plus des TSV Kellmünz. Mitten unter Weihnachtssternen wurde in der Gärtnerei Hamp in Dettingen gefeiert und auf das vergangene Jahr zurückgeschaut. Gärtnermeister Dieter Hamp, aktives Mitglied der Sportgruppe, und seine Frau Elisabeth hatten einen Raum unter anderem mit einer tollen Tischdekoration festlich vorbereitet. Für das Essen sorgten Robert Renz und sein Sohn Lukas.

Ein Grund für diese besondere Veranstaltung war die „150-Jahre Geburtstagsfeier“ der Sportler Hans Winckelmann (90) und Manfred Mayer (60). Außerdem hatte Kursleiterin Marianne Anders eine Woche zuvor einen besonderen Geburtstag gefeiert. An diesen tollen Jahresabschluss mit dem perfekten Ambiente werden sich alle Teilnehmer sicherlich noch lange erinnern.