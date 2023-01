Kellmünz schaltet testweise nachts die Straßenbeleuchtung ab

Plus Die Kellmünzer Verwaltung legt Zahlen zum Einsparpotenzial bei Straßenlaternen vor. In Altenstadt wird keine Notwendigkeit gesehen, Lampen auszumachen.

Die Marktgemeinde Kellmünz untersucht, welche Potenziale zur Energieeinsparung es bei der Straßenbeleuchtung gibt. Bereits im Dezember hatte der Marktgemeinderat einen Probelauf für 14 Tage festgelegt. In diesem Zeitraum sollen die Straßenlaternen von 1 Uhr in der Nacht bis 5 Uhr morgens ausgeschaltet bleiben. Die dämmerungsgesteuerten Schaltzeiten sollen entsprechend angepasst werden. Nach Angaben der Verwaltung ließen sich dadurch mehrere Tausend Euro im Jahr sparen, es müssen aber auch Vorkehrungen getroffen werden.