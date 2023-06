Kellmünz

06:00 Uhr

Beim Marktfest in Kellmünz gibt es erstmals auch Greane Krapfa

In Kellmünz findet am Wochenende wieder das Marktfest statt.

Unterhaltungsabend, Frühschoppen und Flohmarkt: Was am Samstag und Sonntag in Kellmünz alles geboten ist.

Das Kellmünzer Marktfest mit großem Jahrmarkt und einem Flohmarkt findet dieses Wochenende statt. Am Samstag, 17. Juni, startet das Festwochenende ab 18 Uhr mit einem Unterhaltungsabend auf dem Festplatz beim Dorfbrunnen in der Marktstraße. Für musikalische Unterhaltung unter freiem Himmel sorgt der Musikverein Kellmünz. Bei schlechtem, regnerischem Wetter muss die Hockete leider entfallen. Am Marktsonntag, 18. Juni laden dann die Marktkaufleute zu einem ausgedehnten Marktbummel durch den großen Jahrmarkt, der mit einem reichhaltigen und vielseitigen Warensortiment bestückt ist, ein. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für das Marktgeschehen. Daran schließt sich um 10.30 Uhr der Frühschoppen auf dem Festplatz mit Unterhaltungsmusik durch den Musikverein Kadeltshofen an. Auch in diesem Jahr findet von 10 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt, der das Marktgeschehen in die Friedhofstraße hinein verlängert. Die Bewirtung auf dem Festplatz wird von den Kellmünzer Vereinen gemeinsam organisiert und durchgeführt. Ein reichhaltiger Mittagstisch und Kaffee und Kuchen werden bei jeder Witterung angeboten. Erstmals gibt es heuer auch leckere Greane Krapfa. Auch die Patenkompanie aus Ulm kommt nach Kellmünz Der Bücher-Flohmarkt der Marktbücherei ist vor dem Rathaus positioniert. Während und nach der Kaffee- und Kuchenzeit spielt ab 14 Uhr die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt zur musikalischen Nachmittagsunterhaltung auf. Vor Ort ist auch die Patenkompanie der Bundeswehr aus der Wilhelmsburg in Ulm, die im Bereich der Marktstraße eine Besucher-Ausstellung vorbereiten wird. Das Turmmuseum und der Archäologische Park sind am Marktsonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (sar)

