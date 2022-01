Betrunkener Mann torkelt in Kellmünz über Bahngleise

Nur knapp vor einem durchfahrenden Regionalexpress hat ein 25-Jähriger in Kellmünz die Bahngleise überquert. Der Zugverkehr musste kurzzeitig gestoppt werden.

Diese Aktion hätte schlimme Folgen haben können: In Kellmünz ist am Freitagnachmittag ein offenbar betrunkener Mann über die Bahngleise getorkelt, kurz bevor dort ein Zug durchfuhr. Der Mann musste ins Krankenhaus.

Der Fahrdienstleiter am Bahnhof Kellmünz wurde gegen 15.15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich alkoholisiert am Bahnsteig stand. Kurz nachdem der Mitarbeiter eine Absperrkette zum vorderen Bahngleis geschlossen hatte, da sich dort in Kürze der Regionalexpress von Kempten in Richtung Ulm nähern würde, überquerte der Mann den Bahnsteig und lief zum hinteren Gleis.

Mann läuft in Kellmünz über die Bahngleise - kurz darauf kam der Zug

Kurz darauf passierte der Regionalexpress ohne Halt den Bahnhof. Es kam zu keinerlei Berührung zwischen dem Alkoholisierten und dem Zug. Der Triebfahrzeugführer hatte die Person offensichtlich nicht bemerkt, da er keinerlei Warnton ausstieß und auch keine Schnellbremsung einleitete. Da der Alkoholisierte sich jedoch im Anschluss im Gleisbereich in südöstlicher Richtung bewegte, wurde vorsorglich der Zugverkehr gestoppt.

Bei Eintreffen der Polizei lag der 25-jährige Mann auf der Bank vor dem Bahnhof und hatte eine kleine Platzwunde am Kopf. Da bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet über 1,5 Promille.

Der 25-Jährige wurde zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er sieht einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung entgegen, da er unbefugt die Bahnanlage und die Gleise betreten hatte und dadurch eine Betriebsstörung ausgelöst hatte. (AZ)