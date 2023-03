Betrunkener Radler rutscht weg und kollidiert mit Transporter

Ein 62-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Pedelec und stößt mit einem Kleintransporter zusammen. Die Polizei stellt fest, dass der Mann betrunken ist.

Aufgrund der Witterung ist ein 62-Jähriger am Dienstagmittag auf der Kirchstraße in Kellmünz weggerutscht. Laut Polizeiangaben verlor der Mann auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrrad. Infolgedessen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Kleintransporter. Der 62-Jährige stürzte und blieb verletzt am Boden liegen. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um den Mann.

Die Polizei stellte fest, dass der Radfahrer nach Alkohol roch

Während der Unfallaufnahme nahmen Polizisten wahr, dass der Pedelec-Fahrer nach Alkohol roch. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht. Zur Beweissicherung entnahmen die Beamten dem Mann Blut. Der 62-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei Illertissen ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden. (AZ)