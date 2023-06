Das hat die Dorferneuerung in Kellmünz gebracht

Plus Mehr als 20 Jahre lang hat sich die Gemeinde mit dem Dorferneuerungsprogramm weiterentwickelt. Zwei große Projekte stehen dieses Jahr noch an.

Die Dorferneuerung in Kellmünz neigt sich dem Ende entgegen. „Damit endet eine über 20 Jahre währende Ära, die Kellmünz nachhaltig geprägt hat und mit der die Lebensqualität in unserem Ort sichtbar gesteigert wurde“, betont Bürgermeister Michael Obst mit Blick auf das zu Ende gehende Dorfgestaltungsprogramm. Ein letztes großes Dorferneuerungsprojekt im Bereich der Güterhalle und ein großes Bauvorhaben im Bereich Seniorenwohnen steht im Markt Kellmünz für 2023 im Fokus.

Während der letzten Sitzung der „Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Kellmünz II“ wurde nochmals ein Förderbescheid unterzeichnet. Dabei wurde ein Zuschuss in Höhe von rund 70.000 Euro für den Abbruch der Anwesen in der Kirchstraße 5 und 7 festgezurrt. Beide Wohngebäude werden dem Projekt Seniorenwohnen weichen. Der Förderbescheid deckt rund 75 Prozent der anfallenden Kosten ab.