Kellmünz

vor 17 Min.

Das Rathaus in Kellmünz wird erst einige Jahre später saniert

Plus Das Verwaltungsgebäude in Kellmünz ist in die Jahre gekommen. Mehrere Umbaumaßnahmen sind denkbar, doch der Marktrat beschließt eine kleinere Variante.

Von Armin Schmid

Eine Komplettsanierung des Kellmünzer Rathauses wird der Marktgemeinderat derzeit nicht in Angriff nehmen. Eine bauliche und energetische Instandsetzung des Gebäudes soll um einige Jahre nach hinten verschoben werden. Im Moment sollen einem Beschluss des Gremiums zufolge nur kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Im Wesentlichen werden die Fenster ausgetauscht, zudem wird das Rathausgebäude einen neuen Anstrich bekommen.

Der Sitz der Verwaltung ist bereits deutlich in die Jahre gekommen. Einerseits ist laut Bürgermeister Michael Obst der bauliche Zustand nicht mehr der beste und andererseits besteht auch im Hinblick auf den Energieverbrauch erhebliches Verbesserungspotenzial. Im Mittelpunkt stand deshalb das Bestreben, eine ausgewogene Lösung finden, mit der sich die vorhandenen Schäden beseitigen lassen und auch der energetische Zustand des Gebäudes verbessern lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen