Das Soko-Bussle bringt ältere Menschen zum Einkaufen

Plus Eine Stiftung schenkt dem Markt Kellmünz ein neues Auto. Auch Seniorinnen und Senioren aus Osterberg und Oberroth können nach Anmeldung kostenlos mitfahren.

In Kellmünz, Osterberg und Oberroth geht jetzt das sogenannte „Soko-Bussle“ auf Tour. „Dieses Fahrzeug symbolisiert weit mehr als nur Technik auf Rädern“, sagte der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst bei der Einweihung des Autos. Es helfe Barrieren zu überwinden, um das tägliche Leben leichter und schöner zu machen.

Bei dem Soko-Bussle handelt es sich um einen Renault Kangoo im Wert von mehr als 30.000 Euro. Das Auto ist eine Schenkung der Stiftung Lichtblick Seniorenhilfe aus München an den Markt Kellmünz. Andrea Müller, die Kellmünzer Quartiersmanagerin im Bereich Seniorinnen und Senioren, hatte den Kontakt hergestellt, Anfang des Jahres ein Mobilitätskonzept bei der Stiftung eingereicht, Kellmünz so für die Schenkung beworben und den Zuschlag erhalten. Laut dem dann vereinbarten Schenkungsvertrag steht das Fahrzeug Seniorinnen und Senioren der Ortschaften Oberroth, Kellmünz und Osterberg zur Verfügung.